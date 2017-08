Actualidade

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para oito o número de distritos em 'aviso amarelo' devido ao calor e ao vento.

O distrito da Guarda junta-se a Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre que já estavam sob aviso devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. Este aviso vai manter-se até às 21:00 de hoje.

Devido ao vento moderado a forte com rajadas que podem chegar aos 70 quilómetros por hora, foram colocados também sob 'aviso amarelo' os distritos de Lisboa e Leiria, mas entre as 12:00 de segunda-feira e as 21:00 de terça-feira.