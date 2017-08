Incêndios

Um incêndio no concelho da Trofa, no distrito do Porto, está a ser combatido por 38 operacionais apoiados por 11 viaturas e um meio aéreo e é o único fogo ativo no país às 12:30, segundo a Proteção Civil.

De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil, o incêndio deflagrou às 11:15, na localidade de abelheira, freguesia de Bougado (São Martinho e Santiago), numa zona de povoamento florestal.

Dois outros incêndios, um no concelho de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, e outro, no concelho de Ponte da Barca, no distrito de Viana de Castelo, estão "em resolução".