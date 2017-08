Actualidade

O Benfica voltou hoje ao trabalho, poucas horas após a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira de futebol, com um treino aberto no Estádio da Luz, em Lisboa, que contou com a presença de 6.489 adeptos nas bancadas.

O plantel do tetracampeão nacional subiu ao relvado cerca das 11:00, sendo recebido com uma grande ovação dos adeptos 'encarnados', que não se coibiram de entoar cânticos a pedir a conquista do 37.º campeonato nacional.

O treinador Rui Vitória orientou uma sessão ligeira, de aproximadamente hora e meia, na qual os titulares no jogo deste sábado fizeram apenas corrida e alongamentos no relvado durante cerca de 45 minutos.