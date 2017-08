Actualidade

Apenas o avião que liga a Madeira e o Porto Santo conseguiu aterrar hoje no Aeroporto Cristiano Ronaldo, pelas 17:19, tendo o vento forte levado ao cancelamento, desde a meia-noite, de 23 aterragens e 24 descolagens.

De acordo com as informações disponíveis na página da Internet do aeroporto da Madeira, desde a meia-noite, apenas descolaram dois voos, um com destino ao Porto, às 07:21, e outro para Lisboa, às 07:32.

Fonte aeroportuária disse à Lusa que divergiram para Porto Santo seis aviões, cinco dos quais ainda permanecem nessa ilha. Um avião da Monarch, oriundo de Gatwick (Inglaterra), acabou por ir para Las Palmas, nas Ilhas Canárias.