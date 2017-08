Actualidade

A Missão da ONU na Colômbia confirmou que uma equipa integrada por alguns dos seus observadores foi alvo de uma emboscada enquanto extraia explosivos de um esconderijo das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas com a colaboração da guerrilha.

A equipa encontrava-se a trabalhar numa zona remota do município de Caloto, no departamento de Cauca, no sudoeste da Colômbia, quando ocorreu o ataque que deixou um polícia ferido, indicou, no domingo, a Missão das Nações Unidas num breve comunicado.

A informação do ataque foi avançada pelos 'media', com o canal televisivo Noticias RCN a indicar que os primeiros indícios apontavam para a possibilidade de ter sido cometido pela última guerrilha ainda ativa, o Exército de Libertação Nacional (ELN).