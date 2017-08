Actualidade

Pelo menos 11 pessoas foram mortas, no domingo, no sudeste da Nigéria, na sequência de um ataque armado contra uma igreja, indicaram fontes oficiais.

O ataque, que ocorreu na igreja católica de St Philippe, em Ozubulu, perto de Onitsha, fez 11 mortos e 18 feridos, indicou o chefe da polícia do estado de Anambra, Garba Umar.

"De acordo com as nossas informações, um homem armado, vestido de preto e com a cabeça coberta, entrou na igreja durante a missa das 06:00 e abriu fogo", afirmou.