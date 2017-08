Actualidade

A agência meteorológica do Japão ativou hoje o alerta de fortes chuvas e eventuais inundações e deslizamentos de terras no oeste do arquipélago devido à passagem do tufão "Noru", que deixou pelo menos dois mortos e 15 feridos.

As autoridades recomendaram a retirada de 70 mil pessoas nas prefeituras de Kochi, Kagawa e Tokushima, situadas na ilha homónima de Tokushima (sudoeste), e advertiram mais de 200 mil para estarem preparadas para abandonar as suas casas a qualquer momento.

Às 10:00 (02:00 em Lisboa), o "Noru", o quinto tufão da temporada 2017 no Pacífico, encontrava-se a sul da ilha, onde provocou precipitações de 52 milímetros por hora na localidade de Higashi Kagawa e de 33 milímetros por hora em Mie, de acordo com a emissora pública NHK.