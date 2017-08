Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o homólogo da Coreia do Sul, Moon Jae-in, concordaram, no domingo, que Pyongyang constitui uma ameaça "grave e crescente" durante uma conversa telefónica.

"Os dois dirigentes afirmaram que a Coreia do Norte representa uma ameaça direta grave e crescente para os Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, bem como para a maioria dos países do mundo", indicou a Casa Branca, num comunicado divulgado após uma conversa telefónica, de aproximadamente uma hora, entre os dois líderes.

Donald Trump e Moon Jae-in prometeram também aplicar "qualquer resolução pertinente" contra a Coreia do Norte e instaram a comunidade internacional a fazer o mesmo.