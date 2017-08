Actualidade

O secretário de Estado norte-americano afirmou hoje, em Manila, que a Rússia está a demonstrar "alguma vontade" para começar a discutir uma resolução para a crise na Ucrânia.

Rex Tillerson falava aos jornalistas sobre um encontro que manteve no domingo com o homólogo russo, Sergei Lavrov, na capital das Filipinas, à margem de um fórum regional sobre segurança.

No domingo, após o encontro com Tillerson, Lavrov referiu que o representante especial do presidente Donald Trump para as negociações da Ucrânia, Kurt Volker, fará em breve a primeira viagem a Moscovo, onde se encontrará com Vladislav Surkov, o enviado russo para a crise da Ucrânia.