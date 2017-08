Actualidade

O secretário de Estado norte-americano pediu hoje a Pyongyang que suspenda os ensaios de mísseis como primeiro passo para regressar à mesa das negociações, destacando que a comunidade internacional está unida no objetivo da desnuclearização.

"O melhor sinal que a Coreia do Norte poderá enviar para mostrar que está disponível para dialogar é parar com os disparos de mísseis", afirmou Rex Tillerson, aos jornalistas, à margem de um fórum da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), na capital das Filipinas.

Esta é a primeira vez que o chefe da diplomacia norte-americana refere um passo concreto a seguir por Pyongyang com vista ao reiníncio das negociações sobre o cada vez mais avançado programa de armas nucleares e de mísseis da Coreia do Norte.