Actualidade

Pelo menos 28 pessoas morreram na Tailândia, 26 no Vietname e duas no Laos, devido às inundações registadas nos três países, informaram hoje fontes oficiais.

Equipas de socorro vietnamitas estão a tentar localizar 15 desaparecidos, tendo advertido as populações para o risco de deslizamento de terras no país, onde os prejuízos do desastre natural foram estimados pelas autoridades em 940 milhões de dong (35 milhões de euros).

Na Tailândia, dez províncias continuam afetadas pela subida das águas ocorrida na sequência de um forte temporal que atingiu a zona durante o mês passado.