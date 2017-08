Actualidade

Pelo menos cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em confrontos entre adversários políticos da localidade de Mendi, no centro da Papua Nova Guiné, informam hoje os 'media' locais.

Os incidentes ocorreram durante o fim de semana e opuseram simpatizantes do atual governador local e deputado, William Powi, e do independente Joseph Kobol, ambos aspirantes a um assento no parlamento, segundo o jornal Post Courier.

As autoridades mantêm um forte dispositivo de segurança em Mendi, na província de Southern Highlands, após os confrontos, com facas, paus, pedras e armas de fogo, desencadeados por divergências na contagem de votos das últimas eleições.