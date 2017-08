Actualidade

Nove pessoas morreram e três sofreram queimaduras graves no incêndio de uma moradia, na localidade de Uguzevo, na região russa de Bashkiria (Urais), foi hoje noticiado.

"Nove pessoas morreram e três foram transferidas para um hospital", disse à agência noticiosa russa Interfax uma porta-voz do Ministério da Saúde regional, dando conta de que há crianças entre as vítimas do incêndio.

O fogo demorou quatro horas a ser extinto, apesar do destacamento de cerca de 30 bombeiros e 14 veículos.