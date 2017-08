Volta a Portugal

O ciclista português Edgar Pinto (LA Alumínios-Metalusa-Blackjack) não vai alinhar hoje à partida para a terceira etapa da 79.ª Volta a Portugal, na sequência da queda sofrida no domingo, confirmou à agência Lusa o seu diretor desportivo.

Edgar Pinto, que caiu, no domingo, no último quilómetro da segunda etapa da Volta a Portugal, não sofreu qualquer fratura, mas tem, de acordo com José Augusto Silva, "um hematoma muito grande ao nível do quadríceps e um problema no tendão no joelho" que o impedem de continuar em prova.

O líder da LA Alumínios-Metalusa-Blackjack, um dos candidatos à vitória final, já foi transferido para o Hospital de Aveiro, depois de ter passado a noite no de Castelo Branco.