Incêndios

As heranças indivisas estão a condicionar o ordenamento da floresta devido à demora das partilhas, situação que se pode prolongar por tempo indeterminado e que promove o abandono das terras, afirmou Pedro Bingre, investigador do Instituto Politécnico de Coimbra.

"Há uma percentagem do país, que por ventura andará a rondar o mesmo número das terras sem dono conhecido ou um bocadinho superior, de terras em condições de heranças indivisas, que são imóveis cujo titular morreu, a pessoa pode ter morrido há várias décadas, e os herdeiros nunca realizaram as partilhas", declarou à Lusa Pedro Bingre, indicando que cerca de 20% do território são terrenos sem dono conhecido.

De acordo com o professor adjunto do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), enquanto os terrenos estão na circunstância de herança indivisa, "não entram no mercado: ninguém os arrenda, ninguém os compra, ninguém os cultiva, ficam ao abandono".