Actualidade

O ciclista espanhol Alberto Contador (Trek--Segafredo) anunciou hoje que vai deixar as bicicletas depois da Volta a Espanha, que se disputa entre 19 de agosto e 10 de setembro.

O anuncio foi feito por Contador, de 34 anos, num vídeo publicado nas suas contas oficiais nas redes sociais.

"Digo-o feliz e não com pena. É uma decisão muito bem ponderada e não creio que haja melhor despedida na corrida de casa, no meu país", disse Contador no vídeo.