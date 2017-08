Angola/Eleições

Os independentistas da FLEC-FAC apelaram hoje à "paralisação total" no enclave de Cabinda nas eleições gerais de 23 de agosto, em Angola, afirmando que "cada Cabinda que colocar um voto" assume "que é angolano".

O apelo consta de um comunicado disponibilizado hoje e assinado pelo seu porta-voz, Jean Claude Nzita, no qual a direção político-militar da Frente de Libertação do Estado de Cabinda - Forças Armadas Cabindenses (FLEC-FAC) afirma que as eleições de 23 de agosto são do "país ocupante".

"Votar em Cabinda nas eleições de Angola de 23 de agosto de 2017 é abdicar da identidade Cabinda, aceitar a inaceitável integração belicista de Cabinda em Angola, é conspurcar a memória de todos os nossos antepassados e mártires que combateram o colonialismo português e o neocolonialismo angolano", lê-se no comunicado.