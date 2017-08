Actualidade

A Estoril Sol obteve licença para exploração de apostas desportivas à cota 'online' em que os jogadores jogam contra a entidade exploradora para vigorar até 2020, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Estoril Sol, SGPS informa que, numa reunião realizada na sexta-feira, a Comissão de Jogos do Turismo de Portugal deliberou, ao abrigo do Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online (RJO), "atribuir à Estoril Sol Digital, Online Gaming Products and Services, S.A., uma licença para exploração de Apostas Desportivas à Cota em que os jogadores jogam contra a entidade exploradora".

A licença respeita o domínio de internet www.estorilsolcasinos.pt/ e "será válida pelo prazo inicial de três anos, a contar da data da sua emissão, caducando em 03 de agosto de 2020, caso não seja renovada".