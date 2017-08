Actualidade

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) aplicou coimas no valor total de 1,68 milhões de euros no primeiro semestre do ano em 53 dos 209 processos de contraordenação concluídos, anunciou a própria entidade reguladora.

Nos primeiros seis meses de 2017, a ANACOM já instaurou 244 novos processos, sendo a maioria por "situações de violação da legislação aplicável à oferta de redes e serviços de comunicações eletrónicas e da violação do regime relativo à construção de infraestruturas de telecomunicações em edifícios (ITED)".

A entidade reguladora refere existirem ainda ocorrências "por violação das regras aplicáveis ao licenciamento, fiscalização e utilização do espetro de redes e estações de radiocomunicações", bem como "a disponibilização no mercado de equipamentos terminais e de rádio que não cumprem as regras", além de outros "no âmbito dos serviços postais e por violação das regras relativas aos serviços de audiotexto".