Incêndios

Os bombeiros estão a combater um incêndio florestal em Odiáxere, concelho de Lagos, no Algarve, com duas frentes ativas e que obrigou hoje ao corte da Via do Infante (A22), em duas zonas distintas, disse fonte da Proteção Civil.

O segundo comandante do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, Abel Gomes, disse à agência Lusa que o alerta para o incêndio foi recebido às 16:30 e cerca de duas horas depois estavam empenhados no combate ao fogo 133 operacionais, com 35 veículos e três meios aéreos.

"Trata-se de um fogo ativo em duas frentes, mas os meios estão posicionados e esperamos conseguir dominá-lo, o que ainda não aconteceu", afirmou Abel Gomes, precisando que "a zona que está a arder é de mato e eucalipto, há algumas habitações, mas os meios estão atentos e atuarão em caso de haver algum risco".