O Portimonense, de regresso à I Liga portuguesa de futebol, estreou-se hoje no campeonato de 2017/18 com uma vitória em casa sobre o Boavista, por 2-1, em jogo da primeira jornada.

Rochinha inaugurou o marcador no Estádio Municipal de Portimão, aos 22 minutos, e os visitantes foram para o intervalo em vantagem, mas a equipa algarvia deu a volta ao resultado na segunda parte, com golos de Ruben, aos 54, e Tabata, aos 86.

Numa jornada cujos primeiros dois jogos foram disputados no domingo, o Portimonense junta-se ao Sporting no topo da classificação, com três pontos.