Incêndios

Os bombeiros dominaram o incêndio florestal que hoje deflagrou em Odiáxere, concelho de Lagos, no Algarve, e que levou ao corte da Via do Infante (A22) em duas zonas, onde o trânsito já foi restabelecido, disse fonte da Proteção Civil.

O segundo comandante do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, Abel Gomes, voltou a fazer um ponto de situação do incêndio à agência Lusa e disse que o fogo foi dado como dominado às 19:05, tendo a A22 sido reaberta totalmente ao trânsito pelas 18:59.

A mesma fonte disse que os meios colocados no terreno alcançaram os 149 operacionais, 43 veículos e três meios aéreos e estão agora a trabalhar para "em breve" poder dar o incêndio por extinto e entrar depois em fase de rescaldo.