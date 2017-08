Actualidade

O Feirense e o Tondela empataram hoje 1-1 em jogo da jornada inaugural da I Liga portuguesa de futebol, disputado em Santa Maria da Feira.

Um autogolo de Cris, aos 28 minutos, deu vantagem ao Tondela, equipa que escapou à despromoção na última jornada da época passada, mas Hugo Seco e repôs a igualdade, aos 51, fixando o resultado final.

Numa jornada que se prolonga até quinta-feira, este é o segundo empate registado, o que deixa Feirense e Tondela a par do Vitória de Setúbal e do Moreirense, todos com um ponto, enquanto o Sporting e o Portimonense seguem no topo, com três pontos.