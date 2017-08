Actualidade

O Rio Ave estreou-se hoje com uma vitória na I Liga portuguesa de futebol 2017/18, ao derrotar em casa o Belenenses, por 1-0, em jogo da primeira jornada.

No Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, um golo de Francisco Geraldes, aos 37 minutos, foi o suficiente para o Rio Ave, sétimo classificado da época passada, somar os seus primeiros três pontos do campeonato.

Numa jornada que se completa somente na quinta-feira, o Rio Ave junta-se no topo da classificação ao Sporting e ao Portimomense, seguidos por um quarto formado por Feirense, Tondela, Moreirense e Vitória de Setúbal, todos com um ponto.