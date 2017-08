Actualidade

Pelo menos 63 homens foram detidos, na segunda-feira, no Rio de Janeiro por crimes contra mulheres, numa operação pelo 11.º aniversário da Lei Maria da Penha, que criou mecanismos contra a violência doméstica no Brasil.

A operação da divisão da polícia de atendimento à mulher foi posta em prática para executar 72 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão.

Um dos objetivos da operação passa por encorajar as mulheres a denunciarem os agressores, explicou Márcia Noeli, a chefe da divisão responsável por coordenar as 14 delegacias do estado especializadas em atender mulheres vítimas de violência, em conferência de imprensa.