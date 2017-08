Actualidade

As autoridades das Fiji repatriaram, na semana passada, 77 cidadãos chineses reclamados no seu país por suspeita de fraude, informaram hoje os meios de comunicação locais.

A repatriação de cidadãos chineses, que teve lugar no passado dia 04, respondeu a uma alegada violação das condições relativas aos vistos no país e resultou de uma operação conjunta entre as Fiji e a China após um mês de investigações, segundo a emissora das Fiji FBC.

Os 77 cidadãos chineses encontram-se alegadamente envolvidos em meia centena de casos de fraude, através da Internet e por via telefónica, na China.