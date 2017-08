Incêndios

O incêndio, que deflagrou ao início da tarde de segunda-feira em Sesimbra, no distrito de Setúbal, foi extinto durante a noite, informou hoje a Proteção Civil.

As chamas foram extintas às 21:38 e pelas 04:40 ainda decorriam trabalhos de rescaldo, com 139 operacionais e 52 meios terrestres, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.

O incêndio em Lagoa Pequena começou pelas 12:17 de segunda-feira em zona de pinhal.