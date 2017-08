Actualidade

As assembleias de voto abriram hoje no Quénia pouco depois das 06:00 (04:00 em Lisboa) para eleições gerais, em particular presidenciais muito disputadas, marcadas pelo crescente clima de tensão dos últimos dias.

A presença das forças de segurança é visível junto às assembleias de voto, que vão encerrar às 17:00 (15:00 em Lisboa), e nas ruas da capital queniana, Nairobi, constatou a agência noticiosa France Presse (AFP).

A expectativa de perturbações hoje e nos próximos dias levou o Governo a destacar 180 mil efetivos das forças de segurança em todo o país, um dispositivo que a oposição receia que intimide e dissuada alguns dos seus partidários de exercer o direito de voto.