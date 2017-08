Incêndios

Mais de 30 concelhos de nove distritos de Portugal continental estão hoje em risco 'máximo' de incêndio, de acordo com informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, em risco 'máximo' estão mais de 30 concelhos de Faro, Beja, Santarém, Leiria, Castelo Branco, Portalegre, Guarda, Bragança e Viseu.

O IPMA colocou ainda vários concelhos dos 18 distritos de Portugal continental em risco 'elevado' e 'muito elevado'.