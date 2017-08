Actualidade

O vulcão de Fuego, na Guatemala, entrou hoje em erupção, pela sétima vez desde o início do ano, com explosões moderadas que ergueram uma coluna de cinza de até 4.900 metros de altura sobre o nível do mar.

Segundo um boletim especial do Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia (Insivumeh), a cinza expelida move-se a mais de 15 quilómetros em direção a oeste e sudoeste, tendo sido registada a queda de partículas finas em San Pedro Yepocapa e Sangre de Cristo.

Do vulcão - localizado a cerca de 50 quilómetros da capital da Guatemala - correm ainda dois fluxos de lava (um com um comprimento de 1.300 metros e outro de 700).