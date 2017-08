Actualidade

As importações chinesas registaram um crescimento homólogo de 14,7%, em julho, enquanto as exportações aumentaram 11,2%, no mesmo período, segundo dados hoje difundidos pela Administração-geral das Alfândegas da China.

O país asiático alcançou um excedente comercial de 321.200 milhões de yuan (40.543 milhões de euros), em julho, uma subida de 1,4%, relativamente ao mesmo mês de 2016.

Os dados ficaram aquém das previsões dos analistas, que apontavam para um aumento de 15% das importações, e de entre 18% e 22% das exportações.