Actualidade

A aproximação da tempestade tropical "Franklin" das costas de Quintana Roo, no sudeste do México, levou as autoridades a emitirem, na segunda-feira, um alerta vermelho, de perigo máximo, para o centro e sul daquele estado.

Segundo o Sistema Meteorológico Nacional (SMN) do México, a tempestade tropical deve atingir o litoral nas próximas horas, atravessar a península do Iucatão e alcançar as águas do Golfo do México pelas 19:00 de hoje (01:00 de quarta-feira em Lisboa), onde transformar-se-á depois num furacão de categoria 1.

O Sistema Nacional de Proteção Civil do México declarou alerta vermelho (perigo máximo) para o centro e sul de Quintana Roo, laranja (perigo elevado) para o estado do Iucatão, norte e oeste de Quintana Roo, sul, sudeste, centro, este e norte de Campeche, e alerta amarelo (perigo moderado) para o sudoeste de Campeche e sudeste de Tabasco.