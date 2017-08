Actualidade

O vento continua hoje a fazer condicionar os voos com partida e chegada ao aeroporto da Madeira, que às 06:30 previa o cancelamento de seis ligações, segundo o 'site' da ANA - Aeroportos de Portugal.

Apesar do vento, às 06:08 partiu do Funchal um voo da TAP com destino a Lisboa, estando na fase final de preparativos a partida de mais dois voos da TAP com saída até às 07:10, para o Porto e Lisboa.

Às 06:30, o 'site' da ANA indicava para hoje o cancelamento das chegadas de voos oriundos de Paris (operado pela Transavia), de Lisboa (TAP) e Ponta Delgada (Azores Airlines).