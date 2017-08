Vistos 'gold'

O investimento captado através dos vistos 'gold' subiu 14,8% nos primeiros sete meses do ano, face a igual período de 2016, para 656 milhões de euros, de acordo com os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em julho, o investimento resultante da Autorização de Residência para a Atividade de Investimento (ARI), também conhecido como vistos 'gold', atingiu os 59.779.968,88 euros, uma descida de 2,8% face a igual mês do ano passado (61.552.086 euros) e um aumento de 52% face a junho (39.250.091,91 euros).

Do montante captado em julho, a maioria continua a corresponder à aquisição de imóveis (57.760.317,22 euros), enquanto o critério de transferência de capital ascendeu a 2.019.651,66 euros.