Haruo Nakajima, o ator japonês que vestiu a pele do monstro Godzilla em 1954, morreu na segunda-feira, aos 88 anos, informou hoje a filha Sonoe Nakajima.

Haruo Nakajima, que foi hospitalizado no mês passado, morreu de pneumonia, disse Sonoe Nakajima à agência noticiosa Associated Press (AP).

A carreira de Haruo Nakajima começou nos filmes de samurais e de guerra, principalmente com "Os Sete Samurais", de Akira Kurosawa, e "Eagle of the Pacific", de Ishiro Honda, escreveu a revista Variety.