Venezuela

Os manifestantes contra o regime venezuelano estão a sofrer de forma generalizada e sistemática com a força excessiva dos agentes de segurança e prisões arbitrárias, denunciou hoje o escritório do Alto Comissário para os Direitos Humanos da ONU.

Segundo o documento hoje publicado, uma equipa de direitos humanos da ONU realizou entrevistas, revelando que na Venezuela há outros padrões de violações dos direitos humanos, incluindo ataques a casas, tortura e maus-tratos de presos em conexão com os protestos contra o regime do Presidente Nicolás Maduro.

Hoje, o Tribunal Supremo anunciou a condenação a 15 meses de prisão do autarca Ramon Muchacho, do distrito de Chacao, no leste de Caracas, um bastião da oposição.