Quatro casos de botulismo alimentar provocados por consumo de presunto foram registados em Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança, confirmou à agência Lusa a subdiretora geral da Saúde.

As quatro pessoas que tiveram contacto com a toxina foram hospitalizadas, mas já saíram do hospital e encontram-se bem, segundo Graça Freitas.

Segundo a base de dados Pro-MED-mail, que reúne informações sobre doenças infeciosas, seis pessoas foram expostas à toxina, das quais quatro apresentavam sintomas consistentes com o botulismo alimentar.