Actualidade

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, garantiu hoje que a equipa está preparada para alcançar uma vitória no primeiro jogo dos 'dragões' na I Liga de futebol, frente ao Estoril-Praia, no Dragão.

O técnico referiu, no entanto, que espera dificuldades do adversário, tecendo elogios ao trabalho de Pedro Martins, treinador da formação do Estoril.

"O Estoril, depois de que o Pedro pegou nela, assumiu uma postura forte e organizada. Já mostrou, ao longo da pré-época, ser uma equipa que deu continuidade ao que foi a reta final do ano passado. Esperamos um jogo difícil, como todos os outros. Esta é a primeira batalha de muitas que queremos ganhar", referiu Sérgio Conceição, determinado em arrancar a prova com a conquista dos três pontos, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.