A circulação rodoviária dentro do Túnel do Marão foi reaberta no sentido Vila Real--Amarante, depois de esta galeria também ter sido encerrado ao trânsito na sequência de um incêndio numa viatura que ocorreu no sentido oposto.

Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) referiu que o alerta para o fumo na viatura foi dado às 12:26, tendo sido logo acionado o plano de emergência e contatados os meios, bombeiros e GNR, que se deslocaram imediatamente para o local.

O Túnel do Marão foi fechado nos dois sentidos. O acidente ocorreu na galeria sul, que liga Amarante a Vila Real, e a galeria norte foi fechada para servir de saída de emergência e de evacuação.