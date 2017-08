Actualidade

O técnico Abel Ferreira garantiu hoje que o Sporting de Braga vai ao estádio da Luz jogar "olhos nos olhos" para vencer o Benfica, na quarta-feira, na primeira jornada da I Liga de futebol.

"Espero que este jogo seja a luz que ilumina o nosso caminho para esta época. É um desafio, uma oportunidade, se queremos estar entre os melhores temos que os defrontar olhos nos olhos. O estádio vai estar a puxar pelo adversário e nós vamos tentar ser organizados e compactos, sempre à procura da essência do jogo que é o golo", afirmou na antevisão da partida.

Abel Ferreira deixou elogios ao Benfica, "a equipa que tem dominado o futebol português nos últimos anos", e frisou que no 'onze' que perspetiva dos 'encarnados' "estará apenas um jogador novo, o resto conhece bem o clube e a dinâmica do seu treinador", cuja postura disse admirar desde os tempos do Fátima.