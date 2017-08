Autárquicas

A CDU apresentou candidaturas para as eleições autárquicas de 01 de outubro a 304 dos 308 municípios e a 1.807 das mais de três mil freguesias do país, de acordo com dados fornecidos hoje pela coligação.

"A CDU - Coligação Democrática Unitária, PCP-PEV, que integra no plano político o Partido Comunista Português, o Partido Ecologista 'Os Verdes' e a Associação Intervenção Democrática (...) estará presente com candidaturas próprias aos órgãos municipais em todos os concelhos do continente e da Região Autónoma da Madeira e a 15 dos 19 concelhos da Região Autónoma dos Açores, ou seja a 304 dos 308 municípios do país", é referido numa nota de imprensa da CDU.

Ao nível das freguesias, lê-se no comunicado, foi apresentado "o maior número de sempre de listas - 1.807 (mais 72 que nas eleições de 2013) para um universo de 3.092".