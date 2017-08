Actualidade

Os britânicos continuaram a comprar habitações turísticas em Portugal, em 2016, liderando os investidores estrangeiros, com quase um terço das transações, um peso mais acentuado no Algarve central, apesar do Brexit, revelam dados do SIR-Turismo Residencial.

De acordo com a Confidencial Imobiliário, que gere o SIR-Turismo Residencial, aquele resultado confirma que "o Brexit não afetou negativamente a procura de habitação turística em Portugal por parte dos investidores do Reino Unido, ao contrário do que seria inicialmente expetável" com a saída do país da União Europeia.

Aquela foi a nacionalidade mais representativa entre os investidores estrangeiros, com 31% do número de transações, seguindo-se França, com 19%, e os países do norte da Europa, com 17%.