O malparado no crédito à habitação caiu em junho para o valor mais baixo desde dezembro de 2011, somando 2.101 milhões de euros, enquanto no crédito ao consumo atingiu mínimos de há nove anos, revelam hoje dados do BdP.

Segundo os indicadores do Banco de Portugal (BdP), é preciso recuar a dezembro de 2011 para encontrar um montante do crédito vencido com finalidade habitação (2.099 milhões de euros) inferior aos 2.101 milhões de euros verificados em junho.

Já relativamente ao malparado no crédito ao consumo, situou-se em junho passado nos 702 milhões de euros, o valor mais baixo desde agosto de 2008, em que se fixou nos 691 milhões de euros.