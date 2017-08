Actualidade

A Efacec ganhou um projeto internacional para a construção do metro de Odense, na Dinamarca, e vai desenvolver toda a parte eletromecânica, um negócio que vale cerca de 47 milhões de euros para a empresa portuguesa.

O projeto será desenvolvido juntamente com a COMSA e com a MUNCK e, para a Efacec, o valor do negócio é de aproximadamente 47 milhões de euros, "o que reflete a dimensão e a integração de soluções que serão prestadas pela empresa", informou hoje a empresa, em comunicado.

O metro de Odense terá 14 quilómetros de linha, 26 estações de superfície, um centro de comando, 14 veículos e 51 cruzamentos, segundo a Efacec, acrescentando que serão transportados diariamente 35.000 passageiros a partir de 2020, ano em que ficará operacional.