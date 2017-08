Actualidade

A agência de notação financeira Standard and Poor's subiu hoje o 'rating' de longo prazo da EDP - Energias de Portugal e da EDP Finance, de 'BB+' para 'BBB-', com perspetivas estáveis.

Numa nota hoje emitida, a Standard and Poor's justifica estas decisões com a expectativa de uma redução do endividamento e de disciplina financeira.

A agência de 'rating' recorda que a EDP anunciou a venda da rede de distribuição de gás em Portugal e Espanha "por mais de três mil milhões de euros" e considera que esta operação "irá resultar numa desalavancagem significativa" da empresa, sobretudo tendo em conta a estratégia do grupo de redução dos interesses minoritários na EDP Renováveis.