Actualidade

O Marítimo venceu hoje em casa o Paços de Ferreira, por 1-0, em jogo da jornada inaugural da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Funchal.

Um golo do brasileiro Éber Bessa, aos 57 minutos, foi o suficiente para o 'europeu' Marítimo iniciar o campeonato com um triunfo e somar os primeiros três pontos, juntando-se às equipas que seguem no topo da classificação.

O conjunto madeirense igualou Sporting, Portimonense e Rio Ave, todos vitoriosos na primeira ronda, atrás das quais segue um quarteto formado por Vitória de Setúbal, Feirense, Moreirense e Tondela, com um ponto. Na quinta-feira, o tetracampeão Benfica estreia-se, em casa, com o Sporting de Braga, e o FC Porto recebe o Estoril Praia.