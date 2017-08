Actualidade

O Santander Totta disse hoje que vai pedir autorização ao Banco Central Europeu (BCE) para comprar o Banco Popular Portugal ao Santander, seu atual dono, e que espera ter concluída a fusão até final do ano.

Depois de hoje a Comissão Europeia ter dado a aprovação final à compra do Banco Popular pelo Santander, pelo preço de um euro, fonte oficial do Santander Totta explicou à Lusa que o banco irá avançar com os procedimentos formais junto do BCE, para a aquisição da operação do Banco Popular em Portugal ao Santander, que o detém na totalidade.

"O Santander Totta irá fazer pedidos de autorização do BCE (...) para a aquisição do Banco Popular Portugal ao Banco Santander, que é o seu atual detentor, e para a fusão legal e das marcas", disse fonte oficial, questionada pela Lusa.