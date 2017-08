Incêndios

O incêndio florestal de deflagrou hoje, ao princípio da tarde, no concelho de Tábua, distrito de Coimbra, estava dominado às 23:45, de acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

O fogo, que teve início pelas 13:49, em povoamento florestal, essencialmente eucaliptal, na zona de Várzea Candosa, na freguesia de Covas e Vila Nova de Oliveirinha, no município de Tábua, no interior do distrito de Coimbra, "chegou a ser combatido por dez meios aéreos" durante a tarde de hoje.

"Para se ter uma ideia da violência [das chamas], basta dizer que em poucas horas ardeu uma área de mato e floresta de cerca de 120 hectares", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Tábua, Mário Loureiro, corrigindo a informação, anteriormente adiantada, que apontava para uma área de 210 hectares de vegetação ardida.