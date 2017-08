Actualidade

Líderes da Fretilin e do CNRT afirmaram hoje que "nenhum cenário está excluído" nas negociações sobre a formação do próximo Governo timorense, com os partidos comprometidos a realizar nova reunião, em breve, para dialogar.

Mari Alkatiri, secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) e Francisco Kalbuadi, o seu homólogo do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), lideraram um encontro de delegações dos dois partidos, respetivamente, primeiro e segundo mais votado nas legislativas de 22 de julho.

Questionado pela Lusa à saída do encontro sobre se está excluído qualquer cenário, Mari Alkatiri foi enfático ao afirmar: "nenhum".