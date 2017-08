Actualidade

Pelo menos 13 pessoas morreram na sequência do sismo que sacudiu, na noite de terça-feira, a província de Sichuan, no sudoeste da China, indicaram hoje as autoridades locais.

De acordo com um balanço provisório, até às 09:30 (02:30 em Lisboa) tinham sido contabilizados 175 feridos.

Após uma análise preliminar, a Comissão Nacional de Gestão de Catástrofes da China admitiu, na terça-feira, a possibilidade de existirem pelo menos cem mortos e milhares de feridos, estimando ainda danos em mais de 130 mil casas.